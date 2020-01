France: un site internet qui propose d'obtenir un arrêt maladie via le web, crée la polémique

Un nouveau site internet a vu le jour hier chez nos voisins français et il crée déjà une forte polémique. En effet, le site Arretmaladie.fr propose un "arrêt maladie sans se déplacer", un service d’un nouveau genre pour des pathologies simples et courantes et pour des arrêts de travail de 3 jours maximum.

Comment cela fonctionne ?

Une fois connecté sur le site, il vous suffit de remplir un document PDF avec quelques questions simples de le renvoyer, ensuite il vous faut payer 25 euros. Vous serez ensuite contacté par conférence vidéo par un médecin. En cas d’arrêt de travail, le site dit garantir "l’envoi d’une ordonnance numérique au patient et fait parvenir les documents nécessaires à l’employeur et à la Sécurité sociale".