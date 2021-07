France : un parfum de liberté retrouvée sur les dancefloors (à condition d'être testé ou vacciné)

23h30 . Margot et ses trois copines imaginaient passer une soirée comme au bon vieux temps, dans leur club favori à deux pas de la Grand-Place. Leur plan vient de prendre l’eau. " Désolé les filles, ça va pas être possible ", leur explique-t-on à l’entrée de " The Box ". " Il faut prouver que vous êtes vaccinées, depuis 15 jours minimum. Sinon vous devez montrer un test, avec résultat négatif ".

Minuit. Direction la pharmacie des Halles, à un kilomètre de là. Elle est ouverte 24h sur 24, et à cette heure tardive, la file est impressionnante. Une cinquantaine de personnes attendent leur tour. " On vient faire un test antigénique ", explique Théo. Il est venu de Valenciennes avec sa bande de copains. " Trop trop content de refaire la fête, de revoir du monde. On va faire un test. Bon, il faut attendre. On pensait que ce serait vite réglé, mais on en a au moins pour une heure. On reste parce que ça en vaut la peine ! ".

Un peu plus loin, un couple patiente en se dandinant. " On est passé devant la pharmacie sans trop comprendre. En se disant ‘tiens c’est bizarre toute cette file devant la pharmacie en pleine nuit ! Puis on a compris. Et on est venu aussi ! Moi ça fait trois ans que je ne suis pas allée danser ", confie la jeune femme. " J’ai trop hâte ! A la base on ne pensait pas aller en discothèque. Mais on a envie de profiter. On ne sait pas combien de temps elles vont rester ouvertes alors… Ce soir, on fait la fête ".