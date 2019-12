France: un implant contraceptif posé dans le bras d'une patiente a migré vers ses poumons

C’est une solution choisie par de plus en plus de femmes : pour éviter de prendre la pilule ou de mettre un stérilet, elles optent pour l’implant contraceptif. Implanté sous la peau, à l’intérieur du bras, il peut être posé par un médecin généraliste. Mais dans certains cas, ces implants se déplacent à l’intérieur du corps. Marine Bocquet, lilloise, a découvert que son implant avait migré dans ses poumons.

D’après France Info, 200.000 femmes ont déjà opté pour l’implant contraceptif en France. C’est le cas de Marine Bocquet, qui l’a fait poser en juin 2019. Pourtant, très vite, elle a des migraines, et des gênes respiratoires. Après un premier rendez-vous chez son médecin qui ne donne aucun résultat, elle fait elle-même le lien avec son implant, et demande à le retirer. Problème : en lui palpant le bras, son médecin lui apprend que l’implant n’est plus là où il a été posé.

S’ensuivent plusieurs scanners, qui permettent de relocaliser l’implant. Il s’est relogé dans ses poumons. Après une opération pour tenter de l’en extraire, les médecins lui annoncent que la tâche est impossible : son implant s’est divisé en cinq parties, et les extraire impliquerait une ablation partielle des poumons.

Pas un cas isolé

D’après l’Ansm, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 30 cas de migration d’implants vers l’artère pulmonaire ont été repérés depuis 2016, et ce parmi les 200.000 femmes sous implant en France. L’agence préconise une meilleure formation des médecins qui pratiquent la pose de ces bâtonnets. De son côté, Marine Bocquet a engagé une procédure de réparation du préjudice.