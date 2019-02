France : un fourgon de la police caillassé par des gilets jaunes à Lyon (vidéo)

La tension a été forte ce samedi à Lyon en France lors de l’Acte XIV des gilets jaunes aux abords de l’autoroute A7 qui traverse la Ville le rapporte le journal Le Dauphiné.

Un fourgon de la police a notamment été pris pour cible par des gilets jaunes.

Dans une vidéo très impressionnante tournée à l’intérieur même du véhicule de police, obtenue par la chaîne d’information LCI, on voit les manifestants projeter des pavés et frapper la carrosserie. Une scène très violente et impressionnante pour les policiers bloqués dans le véhicule.