France : un décret autorise-t-il à vendre son chat ou son chien à un laboratoire ?

30 millions d’amis rugit : selon elle, la loi française autoriserait désormais "n’importe qui peut vendre son animal à un laboratoire." A l’origine, c’est un décret modifiant un article du code rural (R. 214-90), publié en mars, qui a fait bondir l’association. L’article en question statuait sur les "dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques", et plus particulièrement sur les conditions de provenance de ces animaux : ils devaient "avoir été élevés à cette fin et provenir d’éleveurs ou de fournisseurs agréés".

En cas de pénurie, il était possible d’utiliser des animaux provenant d’autres fournisseurs, comme des élevages destinés à la chasse, ou des particuliers, mais dans ce cas, il fallait prouver que "la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet". Or, ce volet de la loi a été supprimé en mars par le fameux décret. Désormais, les dérogations peuvent être accordées "par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d’éléments scientifiques dûment justifiés". Mais plus besoin apparemment que les conditions l’exigent, et aucune interdiction sur le papier concernant les ventes de particuliers.

30 millions d’amis craint alors "la porte ouverte au pire", comme l’explique dans un communiqué la présidente de l’association, Reha Hutin : "Ce décret montre le manque de volonté politique pour chercher des méthodes substitutives à l’expérimentation animale, préférant la solution de facilité : celle de gaspiller des vies !" Elle estime que cela pourrait "encourager un énorme trafic de chiens volés à leur maître pour être revendus à des laboratoires, comme c’était le cas jadis."