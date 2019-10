France: un bouton d'urgence pour les femmes victimes de violences testé dans l'Yonne

Dans une salle de la mairie de Sens, dans l'Yonne, une jeune femme se familiarise avec un petit bouton poussoir, appelé "Monshérif", relié en Bluetooth à son téléphone. Testé dans le département depuis un an auprès de victimes de violences conjugales, il alerte discrètement des proches en cas d'urgence.

Lætitia (le prénom a été modifié), 28 ans, raconte être victime de son ancien compagnon, père de ses deux enfants, pourtant déjà condamné un an plus tôt à de la prison avec sursis pour des faits similaires. "Il me suit, me menace. Quand il a eu des actes de violence envers moi, j'ai porté plainte", raconte la jeune femme qui dit craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants. Elle tient entre deux doigts ce petit bouton.

La directrice de l'association départementale d'aide aux victimes, Marie-Laure Bouard-Desvaux, lui explique le maniement du dispositif: "On peut par exemple le clipser à la bretelle de soutien-gorge. Ou le glisser dans la poche". En un an de test, l'association en a distribué pas loin d'une trentaine aux victimes, sur la cinquantaine fournie gratuitement pour l'expérimentation par le fabricant français Meetphone. "Mais il en faudrait davantage pour qu'on puisse le proposer à chaque fois", explique la directrice. "Nous recevons 1.200 nouvelles victimes chaque année. Nous cherchons des financements. Nous avons reçu une réponse favorable de la préfecture pour acquérir 50 boutons supplémentaires grâce à une subvention exceptionnelle".

Deux clics : message d'alerte

Lætitia a installé l'application sur son téléphone et saisi les contacts de ses proches qui seront prévenus en cas de problème: ses parents et des amis. Elle peut désormais tester l'appareil. Un seul clic: un message rassurant est envoyé, tout va bien. Deux clics rapprochés génèrent un message d'alerte et appelle automatiquement les proches. Dans les deux cas, la géolocalisation est envoyée. Troisième option: un clic long, qui déclenche une sirène dans le téléphone pour faire fuir un assaillant ou enregistre l'ambiance sonore, au choix.

"On a des victimes qui nous disent 'je revis'", affirme Mme Bouard-Desvaux qui rapporte l'histoire d'une autre victime ayant fait fuir son ex-conjoint en déclenchant la sirène au milieu d'un supermarché. "Ça vient compléter le téléphone grave danger", estime-t-elle, en référence à cet appareil muni d'une unique touche permettant d'appeler les secours, mais dont les conditions d'attribution sont contraignantes.

Ce bouton "monshérif" peut être acheté indépendamment sur Internet au prix de 50 euros - l'application comprend 50 SMS et 25 appels gratuits, puis la recharge est payante. Dans l'Yonne, l'association a décidé de le donner gratuitement - et définitivement - aux victimes éligibles à l'aide juridictionnelle, mais aussi à celles qui se trouvent dans une situation financière difficile. Depuis son lancement en mai 2016, Meetphone a écoulé 7.000 boutons Monshérif, majoritairement achetés en ligne, explique Dominique Brogi, la présidente de l'entreprise.