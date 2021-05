France : quand une mystérieuse agence tente de mobiliser des influenceurs français pour dénigrer le vaccin Pfizer

Plusieurs influenceurs et influenceuses français ont reçu ces derniers jours une étrange proposition de partenariat émanant d’une agence qui se fait appeler Fazze. Elle prétend vouloir mener une campagne d’informations sur les vaccins qui sont proposés aux gens en Europe dont le vaccin Pfizer et Astrazeneca et souhaite communiquer dessus. A première vue, cela n’a rien d’étonnant, de nombreuses marques commerciales utilisent les réseaux sociaux pour faire parler d’elles.

Mais ici, le poisson semble trop gros. Il s’agit de recevoir 2000 euros non pas pour communiquer mais pour dénigrer un vaccin. En l’occurrence une campagne contre le vaccin Pfizer. La proposition qui arrive à ces youtubeurs très populaires, éveille rapidement leurs soupçons.

2000 euros pour dénigrer le vaccin Pfizer

Sur twitter, le compte "Et ça se dit médecin" qui fait de la vulgarisation médicale lance l’alerte. Il a été contacté par une agence cherchant à décrédibiliser le vaccin Pfizer. D’autres stars des réseaux sociaux suivent : Sami Ouladitto dénonce la même chose. "Je suis choqué. Une agence m’a contacté pour partager, en échange de rémunération, des articles qui décrédibilisent le vaccin Pfizer, et de parler de son taux de mortalité. Ces gens-là (je sais pas qui est derrière) payent des influenceurs/artistes pour faire de la propagande et de la désinformation." Il invite ses followers à la prudence. D’autres influenceurs moins scrupuleux ont peut-être accepté la transaction.