France: n'oubliez pas la vignette Crit'Air, obligatoire si vous voyagez dans certaines villes

Que vous soyez immatriculé en France ou à l'étranger, rendez-vous sur le site officiel du ministère de la transition écologique. Vous y trouverez un formulaire à compléter avec les informations de votre véhicule: numéro et date d'immatriculation, numéro de série, catégorie et marque du véhicule,... Vous devez également fournir une copie du certificat d'immatriculation.

On distingue d'abord les véhicules en fonction de leur catégorie: 2 roues, voitures, véhicules utilitaires et poids lourds. Vient ensuite la distinction diesel/essence et finalement la norme EURO mise en place par l'Union Européenne. Elle est décisive dans l'attribution de la vignette. Et dans le prix que vous allez payer.

Sur la gauche sont affichés les certificats: 1, 2, 3, 4, 5 et non classés. Plus le numéro de certificat est élevé, plus le véhicule pollue.

La catégorie "non classés" est relative aux véhicules qui ne peuvent obtenir aucune vignette Crit’Air. C'est le cas pour:

Toutes les voitures particulières immatriculées avant le 1er janvier 1997

Tous les véhicules utilitaires légers < 3,5 t immatriculés avant le 1er octobre 1997

Tous les deux-roues, trois-roues et quatre-roues légers motorisés immatriculés avant le 1er juin 2000

Tous les poids-lourds et autocars immatriculés avant le 1er octobre 2001

Une fois acquis, le certificat est valable tant qu'il est lisible et le véhicule conserve ce classement environnemental tout au long de sa vie. A condition de ne pas changer de voiture ou de plaque, la vignette reste valable d'année en année.

Le prix de cette vignette débute à 3,11 € pour les demandes formulées à partir du 1er mars 2018.