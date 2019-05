France: mort du Canadien Jean Vanier, fondateur du refuge L'Arche

Le Canadien Jean Vanier, qui avait fondé en France L'Arche, association qui accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle, est décédé à l'âge de 90 ans à Paris, dans la nuit de lundi à mardi.

"Affaibli par un cancer depuis plusieurs semaines", Jean Vanier "s'est éteint tranquillement cette nuit, entouré de quelques proches", indique mardi L'Arche dans un communiqué.

Fils d'un Gouverneur général du Canada, Jean Vanier était né le 10 septembre 1928 à Genève. Il s'engage très jeune dans l'accueil à Paris des survivants des camps de concentration et en ressort profondément marqué. Après des années de formation en France et au Canada, il obtient en 1962 un doctorat en philosophie et devient enseignant, selon le site de l'association.

En 1964, il découvre les conditions de vie sordides des personnes handicapées dans les asiles psychiatriques et propose à deux hommes vivant en établissement, Raphaël et Philippe, de s'installer avec lui dans une petite maison près de Paris, qu'il baptise "L'Arche".

Les "foyers" se multiplient en France et dans le monde: Canada en 1969, Inde en 1970, Côte d'Ivoire en 1974, Haïti en 1975, Australie en 1978...

"Cette organisation anime à travers le monde plus de 150 lieux de vie partagée entre des personnes ayant une déficience intellectuelle et les assistants salariés ou volontaires qui les accompagnent", rappelle le communiqué de L'Arche.

Jean Vanier avait également cofondé en 1971 le réseau chrétien Foi et Lumière, qui revendique près de 1.500 "communautés de rencontre" organisant des temps de prière, de pèlerinage et de fête dans quelque 80 pays.