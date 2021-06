France : les pêcheurs s’inquiètent de l’état des rivières en raison du réchauffement climatique

La fédération française de la pêche (FNPF) lance une campagne pour "sauver nos rivières", menacées par la multiplication des sécheresses et des conséquences de l’activité humaine. "Les pêcheurs constatent, chaque jour et sur toute la France, le manque d’eau dont souffrent les milieux aquatiques", alerte la FNPF dans un "manifeste" qui interroge : "Pourrons-nous encore voir des poissons nager dans nos rivières dans 50 ans ?"

Ils dénoncent également la disparition de nombreuses zones humides et le gaspillage des réseaux d’eau potable et des prélèvements inadaptés à usage agricole, comme pour la culture du maïs, très consommatrice d’eau, dans des régions "bien trop sèches".

Les pêcheurs réclament une série de mesures notamment pour "une gestion de l’eau économe, concertée et équilibrée…" Le gouvernement a mis plus tôt cette semaine en consultation publique un nouveau décret encadrant l’utilisation de l’eau dans le pays, notamment les prélèvements pour l’agriculture. Il définit notamment la notion de "volume prélevable" et renforce le rôle des "préfets coordonnateurs de bassin", pour évaluer les quantités disponibles et la répartition entre différents usages.