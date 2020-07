France : les filles prénommées Adèle, Joséphine et Anouk ont obtenu de beaux résultats au bac cette année

A quel point un prénom nous renseigne-t-il sur l’origine sociale de celui qui le porte ? Et comment s’appellent aujourd’hui les ados qui réussissent le mieux à l’école ? Pour répondre à ces questions, le sociologue français Baptiste Coulmont publie chaque année un graphique qui analyse les prénoms portés par ceux qui ont obtenu une mention "très bien" aux baccalauréats général et technique (soit 16/20 ou plus). En France, si le candidat aux épreuves l’a autorisé, cette information est publique.

Résultat : pour 2020, le trio de tête est formé par Joséphine, Adèle et Anouk. Plus de 30% des filles qui portent l'un de ces prénoms ont décroché une mention "très bien". Chez les garçons, Gaspard, Timothée et Augustin sortent du lot. A l’inverse, les Jordan, Rayane et Mohamed sont moins souvent susceptibles d’obtenir cette fameuse mention synonyme d’excellence dans le système scolaire français.

Signalons au passage que, en France, les copies des examens écrits sont anonymisées. Un élève ne peut donc pas obtenir de meilleurs points s’il porte un prénom "bien vu" par le professeur. Et il n’y a aucun lien direct entre un certain prénom et les "chances" de réussir au bac. Les Joséphine nées en 2020 n’auront donc peut-être pas le même destin sur ce graphique que les Joséphine nées en 2003. Pour connaître les prénoms qui ont un profil similaire au vôtre, Baptiste Coulmont propose un moteur de recherche, à retrouver en cliquant ici.