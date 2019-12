France: les accusations de pédophilie contre l’écrivain Gabriel Matzneff remontent à la surface

L’écrivain Gabriel Matzneff, 83 ans, est au cœur d’une polémique en France. La directrice des éditions Julliard, Vanessa Springora, publie en janvier un livre intitulé 'Le Consentement', dans lequel elle révèle avoir été violée à l’âge de 13 ans par cet écrivain, alors âgé d’une cinquantaine d’années, dont l’élégance et la culture l’ont séduite.

Mais "à quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche, à l’heure du goûter", écrit-elle crûment, dans des extraits publiés par Le Monde.

Un "philopède"

Que Gabriel Matzneff ait eu des relations sexuelles avec des femmes et des hommes mineurs n’est pas seulement une accusation : lui-même ne s’en est jamais caché. Cela ne l’empêchait pas d’être invité sur les plateaux de télévision. Pire encore, c’était justement pour cette raison qu’il attirait l’attention.

►►► À lire aussi : Vers la suppression du délai de prescription pour les délits de pédophilie

Matzneff ne se définissait pas comme "pédophile" mais "philopède", expliquant en 1975 dans son œuvre intitulée 'Les Moins de seize ans' : "les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, sont peut-être à l’âge où les pulsions d’affectivités, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes parce que les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente que de vivre un amour."

Je vis sur une autre planète

Gabriel Matzneff avait notamment été reçu par Thierry Ardisson, connu pour inviter régulièrement des personnes sulfureuses, dans son émission 'Lunettes noires pour nuits blanches' en 1989, et dans 'Tout le monde en parle' en 2002. Plus étonnant, il avait été invité en 1990 dans l’émission 'Apostrophes' de Bernard Pivot, beaucoup plus consensuelle.