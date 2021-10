France : le rapport accablant sur les abus sexuels dans l’Église rendu public ce mardi matin

En France, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) va publier ce mardi à 9 heures son rapport très attendu après deux années et demie d’enquête, à Paris. Le rapport comporte des éléments dévastateurs pour l’Église catholique française. Selon le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, qui s’est exprimé dans la presse avant la publication du rapport, pas moins de 3000 prêtes et religieux abuseurs ont sévi entre 1950 et 2020.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce 2 octobre dernier, le président de la Ciase et ancien vice-président du conseil d’État, a donné une estimation "minimale" de "2900 à 3200" religieux pédocriminels. Cette liste a été constituée grâce aux archives de l’Église, de la justice et de la police judiciaire mais aussi grâce aux nombreux témoignages reçus par la commission.

Le rapport sera remis ce mardi à la Conférence des évêques de France et à la Conférence des religieuses et religieux de France, à l’origine de sa création. Ce document de deux mille cinq cents pages (y compris les annexes) comporte un état des lieux enrichi de nombreux témoignages de victimes, principalement des mineurs d’âge ou des personnes vulnérables, la "matrice de son travail" selon Jean-Marc Sauvé.

Dès le départ, Jean-Marie Sauvé était convaincu qu’il "ne sortirait pas indemne" de cette mission. "Bien sûr, les uns et les autres, on a eu besoin d’un accompagnement, d’une supervision, c’est normal", dit-il. Mais il évacue le sujet : "Je ne vais pas passer mon temps à larmoyer".

"Le plus terrible pour moi aura été de voir le mal le plus absolu – l’atteinte à l’intégrité physique et psychique d’enfants -, c’est-à-dire une œuvre de mort, perpétrée par des personnes dont la mission était d’apporter la vie et le salut", confie le président de la Ciase.

Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église va non seulement proposer un bilan mais formuler des propositions dans plusieurs domaines : écoute des victimes, prévention, formation des prêtres et religieux, droit canonique, transformation de la gouvernance de l’Eglise… Il préconisera aussi une politique de reconnaissance et de réparation.