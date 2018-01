France: la Seine continue de monter, pic attendu dans la nuit de dimanche à Paris

La Seine a continué dans la nuit de samedi à dimanche sa lente montée à Paris, en attendant le pic de crue prévu en toute fin de week-end avant une décrue qui s'annonce tout aussi lente.Le fleuve qui traverse la capitale française en longeant musées et monuments devrait atteindre un niveau d'environ 5,95 m, soit plus de quatre mètres au-dessus de la normale, dans la nuit de dimanche à lundi, selon le service d'informations Vigicrues. C'est moins que la crue de juin 2016 (6,10 m) et très loin du record de la crue historique de 1910, où la Seine avait atteint 8,62 m.

L'eau atteignait dimanche les cuisses de la célèbre statue du Zouave, traditionnel repère des montées des eaux au pont de l'Alma. Non loin de là, près de la Tour Eiffel, les bateaux-mouches, interdits de navigation, restent à quai. Des voies sur berge noyées n'émergent que des rangées d'arbres, quelques panneaux et des poubelles flottant à la surface de l'eau. Alors que deux personnes à bord d'un canoë gonflable ont été verbalisées samedi matin près de la gare d'Austerlitz, les autorités ont rappelé qu'il était "interdit et surtout extrêmement dangereux de faire du canoë ou de se baigner dans la Seine, dont le débit est actuellement de 1.600 mètres cube par seconde".