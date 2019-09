France: la justice autorise le coq Maurice à continuer de chanter

Ses cocoricos ont été au cœur d’un litige entre voisins, amenant ceux-ci jusque devant les tribunaux. Désormais, il pourra faire entendre sa voix en toute impunité. En effet, le tribunal correctionnel de Rochefort (Charente-Maritime) a autorisé le coq Maurice à continuer de chanter de bon matin, donnant raison à sa propriétaire Corinne Fesseau.

"Maurice a gagné et les plaignants devront verser à sa propriétaire 1.000 euros de dommages et intérêts", a dit M. Papineau, avocat de Corinne Fesseau.

Lors de l'audience le 4 juillet, Maurice a été accusé d'être une "nuisance sonore". Son procès est devenu le symbole d'un conflit entre "citoyens bobos et ruraux". Et il n'est pas le seul. Il a été depuis rejoint par des canards des Landes (Sud-Ouest) qui caquètent, des cloches qui sonnent, des grenouilles qui coassent et des cigales qui stridulent trop fort.