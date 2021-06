France : l'Assemblée nationale adopte la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes

Avancée sociétale majeure pour les uns, "passage en force" pour les autres: le Parlement français a adopté mardi un projet de loi ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, épilogue de deux années de travaux émaillés d'affrontements.

L'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, promesse de campagne du président Emmanuel Macron, est attendue depuis des années en France par les associations LGBT notamment, et a été combattue par certains mouvements conservateurs.

Au terme de près de deux ans de débats parlementaires, la loi a été validée par 326 voix contre 115 et 42 abstentions, par-delà les clivages partisans.

"Passage en force"?

Le gouvernement table sur de premiers "parcours de PMA" dès la fin de l'été et de premiers enfants conçus ainsi avant fin 2021.

Plusieurs pays européens offrent déjà la possibilité à des couples de femmes et à des femmes célibataires d'avoir recours à la PMA: la Suède, la Finlande, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Irlande, le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), ainsi que l'Espagne et le Portugal.

En France, le soutien de l'opinion à l'ouverture de la PMA augmente au fil des années: 67% des Français y sont désormais favorables, selon un récent sondage Ifop pour l'association des familles homoparentales.

"C'est un beau jour pour notre pays", a salué mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui s'est félicité d'un "engagement tenu", au terme de quelque 500 heures de débats au Parlement.

Un recours auprès du Conseil constitutionnel de députés de droite notamment pourrait cependant retarder de quelques semaines la promulgation de la loi.

C'est "neuf ans de gestation et un accouchement dans la douleur", selon l'Inter-LGBT (fédération d'association lesbienne, gay, bi et trans).