France, Italie, Espagne, Grèce: de nouvelles zones en orange ou vert, ce qui va changer pour vos voyages dès lundi

Toute la France en orange, excepté l’Ile-de-France, de nouvelles régions en vert dont la Sardaigne et la Ligurie, et la Catalogne qui repasse à l’orange : voilà quelques-uns des grands enseignements de la mise à jour de la carte du coronavirus en Europe par l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), l’agence de l’Union européenne dont la mission est le renforcement des défenses de l’Europe contre les maladies infectieuses.

Pourquoi c’est important ? Parce que c’est sur cette carte et sur les données sur base de laquelle elle est construite que la Belgique se base pour donner ses propres consignes de voyage.

Les possibilités de voyager pour les Belges ne cessent de se développer au rythme de la diminution des infections au coronavirus en Europe. Il reste toutefois des règles, qui diffèrent selon que vous voyagez avant ou après le 1er juillet :