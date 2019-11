France : il écope d'une amende de 100 euros après avoir donné 70 centimes à une mendiante

Recevoir une amende parce qu’on vient de donner de l’argent à quelqu’un dans le besoin… en France, c’est possible. Cela s’est en tout cas produit le mercredi 20 novembre dernier en gare de Toulouse-Matabiau, comme le rapportent nos confrères de France 3 Occitanie.

Le jeune homme qui a reçu la contravention se trouvait alors dans le hall de la gare. Une femme l’aborde et lui demande s’il n’a pas quelques pièces pour elle. "Elle a insisté en me montrant, avec quelques mots de français, les lieux de restauration, demandant à manger. Je me suis donc décidé à voir s’il me restait quelques pièces dans mon portefeuille", raconte-t-il.

Il tend alors 70 centimes… et se fait accoster par un agent de la police ferroviaire. Celui-ci lui précise que la mendicité est interdite dans les lieux publics et que son don est passible d’une amende. "C’était tellement stupéfiant que j’ai cru que ce n’était pas sérieux et que j’ai lâché mes 70 centimes dans la main de la femme."

Si cette contravention a été dressée, c’est qu’il y avait une bonne raison

Aussitôt, le policier rédige une contravention d’un montant de 100 euros pour "sollicitation de toute nature". Un document que France 3 a pu consulter et qui affirme que dans ce cas, c’est "le donateur [qui est] à l’origine de la demande".

"Si cette contravention a été dressée, c’est qu’il y avait une bonne raison de le faire, a réagi la SNCF. De toute façon entre la personne verbalisée et le policier, ce sera parole contre parole."

Le jeune homme compte bien contester la contravention. "Je pense qu’il s’agit d’un abus d’autorité. Je n’avais pas encore donné les pièces quand la brigade ferroviaire est intervenue. Le policier m’a demandé de ne pas le faire et j’ai refusé de lui obéir. Il s’est vengé en me verbalisant", conclut-il.