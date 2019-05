France : face aux services de renseignement, la journaliste Ariane Chemin brandit la protection des sources

Liberté de la presse : la situation se dégrade selon Reporters sans Frontières - JT 13h -... Le classement mondial de la liberté de la presse 2019 est sorti. Il est publié comme chaque année par Reporters sans Frontières. Et le constat est clair : la violence verbale et physique à l'encontre des journalistes augmente. Et c'est le cas également dans les pays démocratiques. Le phénomène s'est d'ailleurs accentué en Europe avec la crise des gilets jaunes.