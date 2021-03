France: "Des dizaines, voire des centaines" de patients bientôt transférés d'Ile-de-France vers d'autres régions

"Des dizaines, voire des centaines" de patients bientôt transférés, des déprogrammations d'opérations et un "seuil critique" qui se rapproche pour la réanimation: l'épidémie de Covid-19 est particulièrement inquiétante en Ile-de-France, a prévenu jeudi soir le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

"Toutes les 12 minutes, un Francilien est admis en réanimation" et "ce soir, 1.080 patients y sont pris en charge: presque le pic de la deuxième vague", a détaillé le ministre. Si la tendance se poursuit au même rythme, le seuil critique de 1.500 patients sera atteint à la fin du mois de mars, a-t-il ajouté

Le virus circule à un niveau élevé dans la région la plus peuplée de France, avec 350 cas pour 100.000 habitants en moyenne chaque semaine contre 220 au niveau national.

Déprogrammations importantes de soins chirurgicaux

Pour éviter que les services de réanimation débordent, "nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions", a dit M. Véran. "On parle là de dizaines, voire de centaines de patients." Autre mesure pour éviter la saturation, "des déprogrammations importantes de soins chirurgicaux" planifiés, afin de libérer des lits en vue d'accueillir des patients Covid en réanimation.

En France, 3.918 malades se trouvaient en réanimation mercredi soir. Ce niveau reste éloigné des pics de la première (7.000 au printemps) et de la deuxième vague (4.900 à l'automne), mais le rythme des admissions s'est nettement accéléré depuis la mi-janvier.

Pour le ministre, cette accélération pourrait s'expliquer par la progression du variant britannique, qui représente désormais plus de 67% des cas positifs en France. "Le variant serait responsable de davantage de formes graves. Ceci expliquerait pourquoi les réanimations se remplissent plus vite", a avancé Olivier Véran.

Une étude anglaise publiée mercredi concluait en effet que le variant anglais était non seulement plus contagieux mais aussi en moyenne 64% plus mortel que le coronavirus classique.