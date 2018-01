France: des dizaines de prisons à nouveau bloquées

Des dizaines de prisons partout en France étaient de nouveau bloquées lundi à l'appel des syndicats avant une rencontre prévue avec la ministre de la Justice pour reprendre les discussions sur leurs revendications salariales et sécuritaires.

Lundi matin "115 établissements étaient bloqués en France" sur les 188 du pays, a affirmé à l'AFP le secrétaire national du syndicat FO Emmanuel Baudin.

A Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe située en région parisienne, environ 150 surveillants étaient rassemblés peu après 07H00 HB et bloquaient avec des barricades faites de pneus et palettes l'accès à la prison, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Je compte sur vous pendant ces négociations pour bloquer!", a lancé sur place aux grévistes Emmanuel Baudin, les appelant d'ores et déjà à "revenir demain".

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé dans la nuit qu'elle recevrait lundi les organisations syndicales après le rejet des propositions du gouvernement, appelant "à la responsabilité de chacun".

Dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenesse (nord). Il les a agressés avec un pied de table en fer et les a blessés aux bras, ont indiqué l'administration pénitentiaire et le syndicat majoritaire Ufap-Unsa.

Ces agressions à répétition alimentent la colère des gardiens de prison qui jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée. C'est l'agression de surveillants par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil (nord) le 11 janvier qui a mis le feu aux poudres.



Belga