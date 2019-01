France: des débris du Mirage 2000 retrouvés dans le Jura

Des débris d'un Mirage 2000D qui avait disparu des radars vers 11h00 mercredi ont été retrouvés à Mignovillard, commune du Jura autour de laquelle s'étaient concentrées les recherches, a appris Belga auprès d'une source proche des secours.

Selon le site d'information de France 3, le Mirage 2000 a disparu des radars ce mercredi 9 janvier peu avant midi. La préfecture n'évoque pas encore de crash mais cherche à savoir où est passé cet avion. Le mirage 2000D biplace en provenance de la base aérienne de Nancy-Ochey volait de concert avec un autre Mirage. L'un d'eux a disparu des radars de surveillance peu avant midi. Le secteur concerné serait Mouthe, à la frontière avec la Suisse. Mouthe se trouve dans le Jura, au nord ouest du lac Léman, entre Pontarlier et la station de ski (alpin et de fond) des Rousses. Une régions où les massifs ne sont pas très élevés.

Lors de sa disparition, le Mirage comptait deux personnes à son bord, un homme et une femme. Il provenait de la base aérienne de Nancy-Ochey, en Lorraine.

En début d'après-midi, l'appareil, qui pourrait s'être écrasé, n'avait pas encore été retrouvé. Le plan de Sauvetage aéro-terrestre (Sater) a été déclenché par le préfet du Doubs à 11h45, a précisé la préfecture. Pompiers et gendarmes sont déployés sur le terrain pour tenter de localiser l'avion, qui était non armé, selon les informations de France 3.

L'une des raisons de la difficulté à trouver l'appareil sont les mauvaises conditions météorologique qui, selon la Préfecture, rendait le survol de la zone par hélicoptère impossible.

Un grand bruit

Un bruit important et "très étrange" a été signalé vers 10H30 dans le secteur de Mignovillard, Frasne et Bonnevaux, rapporte France 3. Les secours se dirigent vers cette zone. Selon, cette fois, l'Est Républicain, des débris d'avion ainsi qu'un parachute auraient été retrouvés.