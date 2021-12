France : des cours d'eau débordent après des pluies intenses dans les Pyrénées (vidéo)

Des pluies abondantes et un vent du sud qui fait fondre le manteau neigeux en altitude : les gaves, ces torrents des Pyrénées, et les rivières comme la Nive à Bayonne, ont quitté leur lit vendredi, provoquant des inondations sans faire de victimes dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, placés en alerte rouge.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les pluies intenses et les débordements de cours d'eau avaient entraîné 160 interventions de pompiers depuis jeudi, selon le dernier bilan en milieu de matinée. Cent quarante-huit pompiers, avec 64 véhicules, étaient mobilisés, sans compter une douzaine de gendarmes, selon la préfecture.

"La situation est sous contrôle", a assuré sur France 3 Aquitaine le préfet Eric Spitz, expliquant cette montée soudaine des eaux par les pluies "exceptionnelles" et la venue d'un vent du sud qui a provoqué la fonte du manteau neigeux des Pyrénées, gonflant davantage les cours d'eau. Cela rend de plus la couverture neigeuse instable et Météo-France a placé le risque d'avalanches sur les Pyrénées de "fort" à "très fort".

Selon le préfet, à Bayonne, une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées du Petit Bayonne, au confluent de la Nive et de l'Adour. Les badauds s'y sont rassemblés pour capturer des images de la Nive débordant sur les quais. Au point que les hauts parleurs diffusant la musique de Noël ont répété des appels à la prudence.

Le maire Jean-René Etchegaray a demandé aux commerces longeant la Nive de rester fermés, alors qu'avec les pluies et la marée, le niveau de la rivière pourrait encore monter en fin de journée. "On attend également une longue houle de nord-ouest sur la côte basque pendant l'épisode pouvant contrarier l'écoulement dans les estuaires", souligne Météo France.