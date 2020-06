France : crash d'un avion ULM biplace en provenance de Belgique, deux décès

Un avion biplace de type ULM, parti de Belgique, s’est écrasé vendredi en fin de matinée au sud-est de Dieppe (Seine-Maritime), faisant deux morts, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et de la préfecture.

"Un avion biplace en provenance de Belgique, avec deux personnes incarcérées à l’intérieur, s’est écrasé vers 11h00 sur un talus bordant la D36. Les deux personnes sont décédées", a indiqué le groupement de gendarmerie départementale de Seine-Maritime.

"On ignore encore l’identité des victimes et les raisons du crash. Il s’agit d’un avion de type Aveko VL-3 Evolution", a ajouté la gendarmerie. Selon le quotidien Paris-Normandie, il s’agirait d’un homme et d’une femme.

Plusieurs médias locaux évoquent le système pyrotechnique de parachutage de l’avion qui ne se serait pas déclenché lors du crash.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Dieppe. L’expertise du service de déminage est attendue, précise Paris-Normandie. Elle se fera sur place ou grâce aux photos et vidéos de l’engin, envoyées aux démineurs, pour réaliser un diagnostic à distance.