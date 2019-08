France, Belgique et Chypre avancent dans leur projet de missile à moyenne portée

La France, la Belgique et Chypre ont signé jeudi à Helsinki, en marge d'une réunion des ministres européens de la Défense, une lettre d'intention sur leur projet de missiles de défense à moyenne portée.

Le projet, proposé par la France et soutenu par la Belgique et Chypre, entre dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP, plus communément désignée sous l'appellation Pesco, son acronyme anglais).

Il porte sur le développement d'une famille de missiles sol-sol à moyenne portée dont seront équipées les armées française et belge.

Les engins seront dotés d'un autodirecteur - une sorte de "tête chercheuse" - pour trouver et détruire une cible au-delà de la portée du regard du tireur. Raison pour laquelle le projet est intitulé "Beyond Line Of Sight" (BLOS), en français "Tir Au-delà de la Vue Directe" (TAVD).

Il bénéficiera aussi au programme franco-belge de "Capacité motorisée" (CaMo), destiné à ré-équiper les unités de combat terrestres des deux pays en véhicules blindés identiques.

BLOS avait été approuvé en novembre dernier par le Conseil des ministres européens de la Défense. Plusieurs autres Etats membres sont observateurs et susceptibles d'y participer à terme, a fait observer le ministre belge de la Défense, Didier Reynders.