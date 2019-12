France-Belgique: 6 questions pour comprendre la réforme des pensions

Depuis quelque temps déjà on parle de réforme du système des retraites. Chez nous le gouvernement Michel a porté l’âge du départ à la pension à de 65 à 67 ans. Et la récente note de Paul Magnette, informateur royal, qui cherche à créer un gouvernement fédéral précise : "En matière de pension, il est précisé que les règles actuelles seraient maintenues, notamment l’âge légal de la pension relevé sous la législature précédente". Plus de 400 anciens mineurs de charbon de Campine et une délégation d’anciens mineurs wallons sont arrivés en train ce mercredi vers 09h15 à la gare de Bruxelles-Midi pour manifester devant la tour du Midi. Preuve que le sujet fait encore débat chez nous. En France, c’est ce jeudi 5 décembre que le pays connaîtra une journée d’action de grève de grande ampleur pour contrer la volonté du gouvernement de réformer le système des pensions françaises. En 6 points essayons de comprendre les enjeux de ce débat qui concernent nos pays, mais également l’Europe et le monde entier :

1. Pourquoi doit-on réformer nos systèmes de pensions?

Les systèmes de retraite en Europe sont tous confrontés à la réduction du nombre des naissances, à l’allongement de l’espérance de vie et à la baisse de la croissance économique, qui se traduisent, entre autres, par moins de cotisants pour plus de pensionnés, dans un contexte de chômage élevé pour la plupart d’entre eux.

Les pays du monde entier sont engagés dans des efforts de réforme des retraites, impliquant souvent un recours accru aux programmes de retraite par capitalisation gérés par le secteur privé.

Pour financer la pension de tous les retraités, qui sont de plus en plus nombreux, il n’y a pas une infinité de solutions. Soit on augmente les recettes, c’est-à-dire qu’on augmente les taxes qui pèsent sur les travailleurs (une mesure compliquée à assumer politiquement), soit on diminue les dépenses, ce qui a pour conséquence des pensions moins élevées… Là aussi, c’est compliqué, et parfois impossible : on arriverait à des niveaux trop bas.

Reste un troisième scénario : travailler plus longtemps. On cotise plus longtemps et on est moins longtemps bénéficiaire d’une retraite. C’est le scénario que tous les pays ou presque privilégient.

S’ajoute à cela un argument purement économique : En Belgique par exemple, les dépenses de pensions sont passées de 26 milliards d’euros en 2006 à 41 milliards d’euros en 2015, des dépenses de plus en plus insupportables pour le budget de nos États. Si aucune réforme n’est entreprise d’ici 2030, notre système de pension pourrait devenir impayable et ne plus correspondre aux "nouvelles réalités" du marché du travail. En 20 ans, l’argent injecté pour nos pensions a augmenté deux fois plus vite que le PIB de la Belgique.

Pourtant, on avait tenté d’anticiper la situation actuelle, en créant un fonds de vieillissement (le "fonds argenté"), créé en 2001 par le gouvernement Verhofstadt pour accueillir les papy-boomers aurait dû financer nos futures retraites. Mais ça, c’était avant. Faute d’avoir été alimenté par des "surplus budgétaires" qui ne sont jamais venus, le gouvernement a décidé de supprimer ce fond devenu obsolète.