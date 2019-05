France : agression d'une femme transgenre à Paris: 10 mois de prison, dont 4 avec sursis

Thaïlande: une Américaine noire couronnée à un concours de beauté pour femmes transgenres -... L'Américaine Jazell Barbie Royale a été couronnée vendredi "Miss International Queen" à l'issue d'un concours de beauté en Thaïlande pour femmes transgenres, devenant la première femme de couleur à remporter le trophée depuis sa création en 2004. Royale a enfoui son visage dans ses mains avant d'ouvrir grand les bras à l'annonce de sa victoire et d'éclater en sanglots devant l'assistance réunie à Pattaya, sur la côte thaïlandaise. Jazell Barbie Royale, 31 ans, avait en face d'elle 19 candidates venues du Brésil, du Pérou et de plusieurs autres pays asiatiques. Elle a souhaité que d'autres personnes de couleur l'imitent et se disent: "si elle peut le faire, je serai Miss International Queen l'année prochaine et je vais concourir". Elle a indiqué vouloir utiliser sa nouvelle renommée pour sensibiliser les gens aux tests du VIH, le sexe protégé et les traitements médicaux. La Thaïlande abrite une communauté transgenre plus visible et affirmée que dans les pays voisins. Mais les mariages de couples homosexuels ne sont toujours pas reconnus et les actes de discrimination persistants. L'attitude relativement ouverte de la Thaïlande sur les questions relatives à la communauté LGBT tranche néanmoins avec celle de pays moins tolérants, comme la Malaisie où une rhétorique hostile s'est développée ces derniers mois. Un dirigeant de l'opposition avait déclaré l'année dernière que le tremblement de terre et le tsunami qui avaient tué des milliers de personnes en Indonésie étaient "un châtiment d'Allah" pour les agissements des homosexuels. "Certains dans la communauté LGBT en Malaisie n'ont pas de travail, de foyer ou de famille car leurs proches ne les acceptent pas", explique Larra Jassinta, 24 ans, de Malaisie.