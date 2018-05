France: 120 personnalités soutiennent trois volontaires qui ont aidé des migrants

Cent vingt personnalités du monde des arts, de la science et de la politique apportent mercredi leur soutien aux trois militants - deux Suisses et une Italienne - qui doivent être jugés le lendemain en France pour avoir aidé des migrants à franchir illégalement la frontière franco-italienne.

"S'il devient dangereux, illégal, d'aider ces 'sous-hommes', alors que devient notre devise républicaine et que deviennent nos valeurs d'égalité et de fraternité?", s'interrogent les signataires de cette tribune publiée dans le quotidien Le Monde.

"Nous, citoyens de la République française, déclarons que nous avons déjà aidé, que nous aidons actuellement et que nous aiderons à l'avenir toute personne migrante dans le besoin, même en situation irrégulière, au nom des valeurs d'égalité et de fraternité inscrites dans notre devise nationale, qui est le socle de notre République", ajoutent-ils.

Deux Suisses de 23 et 26 ans et une Italienne de 27 ans doivent comparaître jeudi devant le tribunal correctionnel de Gap (sud-est) pour "aide à l'entrée irrégulière" d'étrangers, avec comme circonstance aggravante, selon le parquet, d'avoir commis ces faits "en bande organisée".

Les "trois de Briançon", comme les ont surnommés leurs soutiens, encourent dix ans d'emprisonnement, 750.000 euros d'amende et une interdiction du territoire français.

Dérogeant à l'ordre alphabétique, la liste des signataires est conduite par Cédric Herrou, l'agriculteur français condamné en août à quatre mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants dans les Alpes maritimes.

Y figurent aussi les acteurs Agnès Jaoui et Juliette Binoche et Philippe Torreton, les écrivains JMG Le Clezio et Marie Darrieussecq, les cinéastes Bertrand Tavernier et Costa-Gavras, le plasticien Ernest Pignon-Ernest, les chanteurs Imhotep (IAM) et Nicola Sirkis (Indochine), l'ancien footballeur Lilian Thuram ou encore les hommes politiques Benoît Hamon et Philippe Poutou. La liste des signataires comprend aussi de nombreuses personnalités scientifiques ainsi que l'association Médecins du monde.