Frameries : vivre l'expérience du Moon Walk, grâce à la réalité virtuelle

Sylvie a fait ses premiers pas sur la lune - © C Legrand

Marcher sur la lune et ressentir ce qu’ont éprouvé les premiers astronautes : c’est possible, désormais, grâce à des simulateurs. Les visiteurs du PASS (Parc d’aventures Scientifiques) ont pu tester l’un d’entre-eux, mis au point par la société parisienne Orbital Views. Une expérience hors du commun.

Colette, prête pour le grand départ - © C Legrand Le casque sur les yeux, sanglée dans un harnais, Colette bondit joyeusement sur la surface lunaire. Elle pousse des "Oh" et des "Ah", au fur et à mesure de ses découvertes. "Mais oui, c’est vraiment étonnant ! J’ai été très surprise par le cratère, sa grandeur, sa profondeur ! J’ai tendance à avoir le vertige. Heureusement, il y avait comme une barrière…" Matthieu a testé lui aussi, "j’étais surpris de ne pas voir mes jambes ! Ce qui m’a plu surtout, c’est de voir la Terre, les planètes, les étoiles tout autour…".

Léa et Paul Mezier - © C Legrand "Moi j’avais l’impression de voler, on se sent tellement léger", ajoute Léa. La légèreté, on la doit à un travail sur le poids. Chaque personne qui teste le dispositif commence en effet par donner son poids. "Ensuite, nous compensons pour 5/6 du poids, afin de reproduire l’attraction lunaire", explique Paul Mezier, cofondateur d’Orbital Views. La société a mis 3 ans à développer son simulateur.

Matthieu, plutôt conquis par l'expérience - © C Legrand "Mon collègue, Amaury Solignac, vient du spatial et a travaillé avec des astronautes". "A la base je suis psychologue, spécialisé dans les environnements extrêmes. Les missions polaires, sous-marines et spatiales.", poursuit Amaury Solignac. "J’ai participé à la dernière sélection d’astronautes en 2009, la dernière promotion européenne. On a commencé par utiliser la réalité virtuelle pour permettre aux astronautes de voir autre chose, lorsqu’ils sont dans des missions longues, confinés, isolés.

On a utilisé la réalité virtuelle en apesanteur, dans l’avion qui sert à entraîner les astronautes. Ensuite, on s’est rendu compte que cela pouvait également être utile au public, pour qu’il puisse vivre l’expérience, les sensations, comme s’il était sur la lune". L’expérience est à vivre ce samedi jusque 20 heures (accessible à partir de 13 ans) au PASS.