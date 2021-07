Foyer de 165 cas sur une soirée aux Pays-Bas : lieu super-contaminateur, non-respect des règles ou fraudes au QR-Code ?

La soirée s’est déroulée le 26 juin, date où les discothèques ont pu rouvrir après 15 mois de fermeture pour raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Ce vendredi 2 juillet, le service public de santé de Twente avait enregistré 60 cas positifs. Ils étaient 110 ce samedi, et on en dénombre aujourd’hui au moins 165. Au moins, car le service de santé ne sait pas si tous les participants se sont déjà fait tester, mais les appelle évidemment à le faire.

C’est une nouvelle qui ne peut qu’interpeller le milieu de la nuit en Belgique, à l’heure où on envisage enfin son déconfinement à moyen terme, comme en témoigne la soirée-test organisée ce week-end à Bruxelles : 165 personnes, sur les 600 présentes, ont été contaminées après une soirée en discothèque à Enschede, aux Pays-Bas, dans la région de Twente . Et ce malgré un système de tests préalables et de QR-Codes à présenter à l’entrée.

Les discothèques, lieux super-contaminateurs

Ce n’est pas le premier foyer qui se développe au sein d’une discothèque : de nombreux cas ont été rapportés dans plusieurs pays. Ainsi, à Cordoue l’été dernier, dans une fête de 400 jeunes, 80 cas avaient été dépistés.

On évoque parfois le concept de super-contaminateur. Mais plus que des personnes, qui émettent effectivement plus de gouttelettes de virus, il faut selon les infectiologues parler d'"événements super-contaminateurs": "Il faut une conjonction de différents facteurs", expliquait Nicolas Dauby, chercheur FNRS l’an dernier à la RTBF : il y a celui de l’individu, un individu asymptomatique, qui va être à l’origine de la contamination de dizaines d’autres. Pour des raisons liées à son immunité, à sa génétique, il ne présente pas de symptômes. Il faut que ce soit un environnement fermé, avec une grande promiscuité, et il faut qu’il y ait des actes de transmission (comme la parole, le chant, le toucher…). Ce sont donc surtout des événements super-contaminateurs, mais on sait que des individus vont excréter beaucoup de virus et ne pas être malades, et que s’ils sont en contact avec des dizaines de personnes dans des endroits fermés, il y a un risque de super dissémination".

Bref, une soirée en discothèque où justement on se relâche après des mois "d’abstinence", c’est un lieu fermé, beaucoup de promiscuité, des gens obligés de parler fort à cause de la musique, rassemblés pendant une assez longue durée… tous les éléments réunis pour ce type d’événement super-contaminateur.

Si on ajoute à cela que des personnes non symptomatiques ont pu passer à travers les mailles du filet grâce au test d’un autre alors qu’elles étaient hautement infectieuses, on a tous les ingrédients de ce super-foyer… et les leçons à tirer en vue d’autres réouvertures.