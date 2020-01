Fouilles archéologiques à Namur, sous le futur parlement de Wallonie

"C’est un chantier de plus qui va nous permettre de compléter le puzzle dans ce quartier portuaire et comtal de Namur. On affine, on découvre des niveaux sociaux différents, avec des réalités architecturales variées, dans une zone où on connaît déjà le château, l’hôpital, la chapelle, les rues, les remparts. Finalement, la photographie est de plus en plus précise et nuancée, de la préhistoire aux temps modernes", explique Raphaël Van Mechelen, responsable scientifique à l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP).

Les archéologues remontent le temps en descendant dans les couches. Après quelques jours de recherches, c’est le Moyen Âge qui se révèle.