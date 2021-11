Fortnite en Chine, c'est fini: la censure imposée au jeu n'a pas suffi

Après deux ans de présence en Chine, le jeu vidéo ultra-populaire Fortnite n’est plus accessible depuis l’Empire du milieu depuis ce matin. Dernier signe d’une reprise en main du secteur par les autorités chinoises.



Véritable phénomène de société chez les jeunes du monde entier, le jeu vidéo Fortnite revendique quelque 350 millions d’utilisateurs à travers la planète. Un chiffre à réévaluer maintenant que le titre américain n’est plus accessible en Chine.



Son développeur Epic Games s’était associé en 2018 au mastodonte chinois Tencent pour pénétrer le marché chinois, le plus important au monde. Dans un pays longtemps hermétique aux jeux vidéos, Fortnite a lancé une version locale pour se conformer à la censure chinoise. Les contenus obscènes, violents ou sensibles politiquement notamment, étaient strictement encadrés. Mais cela n’a pas suffi pour que le titre puisse pérenniser sa présence en Chine.



La version chinoise restait une version bêta non autorisée par les autorités locales de régulation. Ni Epic Games ni Tencent n’ont donné de motif précis lorsqu’a été annoncé il y a deux semaines ce départ qui représente un nouveau coup dur pour les centaines de millions de gamers en Chine.

Les jeux vidéo, "opium spirituel" de la jeunesse chinoise

Longtemps, les jeux vidéo ont eu mauvaise presse en Chine. Les consoles de salon développées par Nintendo, Microsoft ou Sony se vendaient sous le manteau avant que les autorités ne relâchent quelque peu leur emprise à partir de 2015. En parallèle, les jeux vidéo sur mobile se sont développés à toute vitesse sous l’égide des géants de la tech.



Mais depuis plusieurs semaines, le régime communiste a renforcé sa répression à l’égard de l’industrie des jeux vidéos, accusés d’être un “opium spirituel” dangereux pour la jeunesse chinoise.



En août, les autorités imposaient une limite drastique de 1h par semaine pour les mineurs de moins de 18 ans. Une mesure présentée comme un moyen de lutter contre l’addiction chez les jeunes Chinois qui pouvaient passer plusieurs heures par jour sur leur écran de smartphone ou d’ordinateur.

Une image plus "virile" des hommes

Ces nouvelles restrictions interviennent alors que le pouvoir central a lancé une campagne plus large de reprise en main dans le secteur du divertissement. Les contenus vulgaires sont bannis des programmes télévisés et les médias sont priés de diffuser une image “masculine” des hommes. Les comportements considérés comme “efféminés” sont pris pour cible dans les émissions de télé-réalité tout comme les personnages jugés pas assez virils dans les titres de jeux vidéo.



Plus globalement, les géants de la tech sont dans le viseur de Pékin à cause de leur influence grandissante sur la société. En chine, le secteur des jeux vidéos est dominé notamment par Tencent, qui est le numéro un mondial. Mais même le leader mondial doit respecter les désidératas du régime communiste. “Nous croyons en un environnement sain et prenons très au sérieux la santé physique et mentale des mineurs. Nous apprécions les conseils et les instructions des régulateurs concernés, et nous travaillerons dur pour être en pleine conformité avec toutes les règles relatives à la dépendance aux jeux pour les jeunes et à la réglementation du contenu ", déclarait Tencent en septembre dernier.