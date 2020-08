Fortes chaleurs : que faire si vous trouvez un enfant ou un animal dans une voiture ?

Même conseil donné localement, à Namur, par exemple : "Si les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l’animal et qu’il présente des signes de souffrance, tentez tout d’abord de trouver et d’alerter le propriétaire du véhicule. Si vous ne pouvez pas identifier le propriétaire, contactez immédiatement la police via le numéro 112", indique la Ville sur son site web.

"Une fois sur place, la police locale peut retrouver le propriétaire grâce à la plaque d’immatriculation", détaille Jana Verdegem, attachée de presse de la police fédérale.

Ne pas briser la vitre

La police fédérale est claire : ne brisez pas la vitre. Et si on considère que la personne ou l’animal est en danger ? "Appelez la police et expliquez l’urgence de la situation. Si vous brisez la vitre par vous-même, vous risquez d’avoir des ennuis et de vous-même devoir payer les dégâts", répond Jana Verdegem.

Le numéro à composer est le 112 ou celui de votre police locale si vous le connaissez. "Vous pouvez également voir si le propriétaire n’est pas dans les environs, explique la policière. Si vous êtes sur le parking d’un supermarché par exemple, vous pouvez lancer un appel à la caisse."

Une température de 56° dans l’habitacle

Et même si votre course ne dure que cinq minutes, ne laissez pas votre animal ou votre enfant seul dans la voiture. La température peut très vite monter dans l’habitacle et pas seulement quand il fait très chaud.

S’il y a seulement 21° à l’extérieur, après 10 minutes, il y en a 33° à l’intérieur du véhicule. Alors quand il fait 35° comme pour le moment, elle peut monter à 47° en 10 minutes et va jusqu’à 56° en 20 minutes.