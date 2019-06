Forte mobilisation pour éviter l'expulsion d'une famille de réfugiés à Morlanwelz

A Morlanwelz, les citoyens se mobilisent pour aider une famille de réfugiés, menacée d’expulsion. Mardi dernier, la police s’est présentée au domicile de cette famille afin de leur remettre un avis de quitter le territoire, dans un délai de 30 jours. " Ma famille était en train de dormir et la police a attrapé mon père, pieds nus. Ils ont aussi pris tout l’argent. Ma sœur aussi était pieds nus et portait encore son pyjama quand elle a été interpellée. Ma maman s’est sauvée de la police avec sur elle les vêtements qu’elle portait pour dormir," raconte Shpend, un des enfants.

Depuis cette intervention de la police, sa sœur, Agnessa, et son père sont détenus dans des centres fermés. " Elle est dans un centre fermé à Bruges et mon papa a été envoyé dans un centre près d’Anvers, mais je ne sais pas ou exactement" ajoute-t-il. Originaires du Kosovo, ces réfugiés sont installés en Belgique depuis 4 ans. A de multiples reprises, ils ont introduit une demande de régularisation à l’Etat belge, mais ne l’ont jamais obtenue. "Ils ont toujours refusé, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas retourner dans mon pays, car nous avons des problèmes là-bas. Nous ne pouvons pas y retourner, sinon on est tués. Si la Belgique dit que c’est sûr au Kosovo, et qu’il n’y a personne qui me tue, moi j’y retourne tout seul. Mais, est-ce qu’il me donne la garantie que personne ne me touche ?" déclare Shpend.

Les professeurs se mobiliseront jusqu'au bout

Dans l’école où les enfants sont scolarisés, c’est la consternation. Les professeurs sont sous le choc. "On est en fin d’année scolaire. C’est étrange que cela se passe à ce moment-là, d’autant plus qu’Agnessa vient de fêter ses 18 ans. Ce sont des élèves plus que méritants. Ils ne parlaient pas un mot de français, lorsqu’ils sont arrivés. Aujourd’hui, ils sont bilingues. Agnessa a une orthographe à la limite parfois meilleure que celle de certains élèves francophones nés en Belgique. C’est vous dire la motivation et la reconnaissance qu’ils avaient," affirme un des professeurs d’Agnessa, Christophe Jasinski. Grâce aux enseignants, un avocat a repris le dossier en charge. Une cagnotte a également été lancée pour permettre à la famille d’assurer leur défense. A quelques heures des vacances, ces professeurs se disent prêts à rester mobilisés le temps qu’il faudra.