Forte chaleur et ozone : Celine active la phase d’avertissement

Médiocre aujourd’hui, très médiocre demain… la Cellule Interrégionale de l’Environnement, Celine, vient de publier ses prévisions en matière de pollution de l’air. Dioxyde d’azote, particules fines et ozone constituent le cocktail du jour. Concernant l’ozone par exemple, Celine note une augmentation des concentrations ce mardi, il est même question d’un risque de dépassement du seuil européen d’information. Une tendance à la hausse qui se confirmera demain, tout le pays sera concerné par ce risque de dépassement et jeudi, on pourrait même passer en phase d’alerte.

Concentration d'ozone mercredi 24 juillet - © Cellule Interrégionale de l'environnement

La couleur en atteste : demain, les concentrations d’ozone vont encore augmenter. Elles devraient être comprises entre 175 et 240 µg/m3. Sur l’ensemble du pays, le seuil européen d’information devrait donc être dépassé et peut-être même le seuil d’alerte fixé à 240 µg/m3. Une menace encore plus grande pour la journée de jeudi avec des températures frôlant les 40 degrés.

Impacts sur la santé

Ces concentrations très élevées d’ozone ne doivent pas être prises à la légère. Elles peuvent être à l’origine de difficultés respiratoires, provoquer une irritation des yeux, de la toux chez les personnes sensibles et une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes des personnes asthmatiques. Dans ces circonstances, une recommandation essentielle : éviter tout effort physique inhabituel et tout exercice en plein air entre 12 et 22 heures surtout pour les enfants, les seniors et les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires.