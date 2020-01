Forte augmentation du nombre d'accidents avec des speed pedelecs

Nonante-trois accidents dans lesquels est impliqué au moins un vélo électrique rapide, connu sous le nom de speed-pedelec, ont été enregistrés en Belgique en 2018 par les services de police, soit six fois plus qu'un an plus tôt, ressort-il d'une réponse du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), à une question écrite de la députée Barbara Pas (Vlaams Belang).

En 2018, le nombre d'accidents a augmenté plus rapidement que le nombre de speed-pedelec immatriculés dans notre pays. Ainsi, le nombre de ce type de vélo électrique pouvant atteindre 45km/h s'élevait, en 2017, à 4.778 contre 9.364 en 2018. Depuis 2016, une plaque d'immatriculation spéciale est attribuée aux propriétaires d'un speed-pedelec, ce qui permet d'obtenir des chiffres relatifs à leur nombre. En 2016, 1.184 plaques d'immatriculation avaient été délivrées pour ce moyen de transport.

Parmi les 15 accidents recensés en 2017, figuraient une victime décédée, deux blessés graves et 14 blessés légers. En 2018, la police a enregistré 93 accidents avec blessé impliquant au moins un speed pedelec. Parmi eux se trouvaient une victime décédée, 12 blessés graves et 93 blessés légers. A noter que tous les accidents avec des speed-pedelecs comptabilisés en 2017 se sont produits en Flandre, tandis qu'en 2018, 91 sur les 93 accidents enregistrés ont eu lieu dans le Nord du pays, les deux autres ayant eu lieu en Région bruxelloise.