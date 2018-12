Forte affluence à la mer du nord: 550 000 touristes attendus cet hiver

Quand on parle avec les hôtels et les brasseries, ils sont tout contents !

Des promeneurs il y en a beaucoup. Durant quelques jours les rues sont bondées, et les terrasses chauffées sont prises d'assaut. Côté commerces, on a le sourire. Pour Philippe, loueur de cuistax, les affaires marchent même en hiver: "Entre Noël et le nouvel an, c'est une très bonne période. Même quand il neige ou qu'il gèle, les enfants sont bien habillés et ça roule quand même !", rassure-t-il.

Plus d'un demi million de touristes sont annoncés le long du littoral belge en cette fin du mois de décembre. Les vacances d'hiver seraient ainsi le moment le plus important de l'année après l'été.

Malgré de faibles températures, les touristes et promeneurs sont au rendez-vous. - © RTBF

Du côté de l'Office du tourisme, on dresse un premier bilan très positif. Le directeur, Kurt Van Hœck, ne cache pas son enthousiasme: "On est très heureux de cette période pour l'instant. Quand on parle avec les hôteliers et les brasseries, ils sont tout contents. On s'approche des 100% d'occupation pour le nouvel an."

À la côte, on estime que les deux tiers du chiffre d'affaires sont réalisés en dehors de la période estivale. Qu'ils soient habitués ou qu'ils viennent pour la première fois, du nord de la France ou du sud de la Belgique, tous comptent passer à 2019 en compagnie du clapotis des vagues.