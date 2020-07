Formulaire obligatoire : face à l’inquiétude de leurs clients, les agences de voyages dénoncent une communication "maladroite" du CNS

Les tours-opérateurs ont reçu de nombreux appels de voyageurs inquiets à la suite de l’annonce par le Conseil national de sécurité (CNS) ce jeudi de la mise en ligne d’un formulaire à remplir par les personnes revenant de voyages, indique ce vendredi Pierre Fivet, administrateur de l’Association belge des tours-opérateurs (ABTO). L’organisation regrette une "communication maladroite et prématurée" concernant ces nouvelles mesures et plaide pour une simplification du formulaire.

Les agences de voyages doivent désormais renseigner leurs clients à propos du formulaire numérisé que ces derniers seront obligés de remplir à leur retour de séjour. Que ce soit par courriel, par SMS ou par l’intermédiaire du guide touristique pour les voyageurs déjà sur place, chaque agence de voyages procède à sa manière, affirme Pierre Fivet.

Un formulaire et des démarches à simplifier

Les clients qui ne sont pas encore partis seraient probablement informés par le biais de leurs documents de voyage. Si les agences sont tenues de transmettre les informations nécessaires, c’est bien aux voyageurs que revient la responsabilité du remplissage du formulaire.

Le "Passenger Locator Form" est actuellement uniquement disponible en anglais et sous format PDF, ce qui rend son remplissage délicat, en particulier pour les voyageurs à l’étranger. En effet, ils doivent "télécharger, imprimer, remplir à la main, scanner et envoyer le formulaire par courriel", ce qui n’est, selon l’ABTO, pas une bonne solution. L’organisation espère qu’une méthode plus simple sera mise au point et qu’elle sera "accompagnée d’instructions claires sur le site des Affaires étrangères".

Les agences de voyages ont reçu de nombreux appels de la part de voyageurs inquiétés par les nouvelles mesures annoncées lors du CNS de ce jeudi. "En ces temps instables, où la charge de travail est déjà très lourde en raison des nombreuses questions provenant des voyageurs, (l’assistance apportée par les agences, ndlr) représente une tâche administrative supplémentaire", souligne l’ABTO. "Nous sommes néanmoins heureux de coopérer si celle-ci se passe de manière fluide et contribue à la sécurité de nos clients ainsi qu’à la santé publique en général."