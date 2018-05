Formation qualifiante: des perspectives pour décrocher un emploi dans la filière bois

"On a des élèves qui sont maintenant négociants en bois, d'autres dessinateurs pour une entreprise de mobiliers. Alors pourquoi pas plus de candidats dans la filière, je pense que c'est un manque de publicité".

Les anciens reviennent régulièrement dans leur école

Nicolas Gyns et Cédric Wuyts sont passés par l'Institut avant de se lancer dans leur vie professionnelle. L'un et l'autre ont décroché un emploi dans le secteur bois. Si Nicolas a eu la chance de trouver très vite un travail après ses études auprès d'une société qui pose et répare des parquets, Cédric a lui cherché un travail durant un an et c'est grâce à un stage de six mois proposé par Actiris qu'il a finalement pu décrocher un premier emploi.

Son employeur réalise des meubles sur mesure et des placements de portes. Après ce premier stage, Cédric est retourné à la case chômage un an supplémentaire, avant que son premier employeur ne se décide finalement à l'engager à durée indéterminée. Cela fait désormais un an et demi qu'il travaille pour lui.

Ces deux anciens de Saint-Joseph apprécient leur parcours au sein de leur ancienne école et lorsqu'ils y reviennent, les souvenirs se bousculent. "Tous les jurys qu'on a passé à stresser devant ces machines même si ce ne sont pas les plus neuves qu'on peut avoir, tout est partit de là, c'est la base... Quand on arrive au début d'une formation on se demande si cela va nous plaire, si on va bien s'intégrer avec les autres.

Et cette une formation physique selon eux "car il y a les heures d'atelier. Mais au final, tous les professeurs nous ont vraiment mis à l'aise dans le métier, pris le temps de bien nous expliquer et transmis non pas seulement un métier, mais plutôt la passion de travailler le bois. Et on est ressorti de là avec des connaissances et une envie de continuer dans ce domaine là."