Forfait kilométrique voiture: inchangé depuis 26 ans malgré la hausse des prix du carburant

C'est une aberration de notre système fiscal : les frais kilométriques forfaitaires remboursés aux salariés sont fixés à quinze centimes depuis... 26 ans. Alors que le prix du carburant et les frais d'entretien de la voiture ne cessent de varier, et le plus souvent à la hausse! Une perte financière parfois importante pour les navetteurs.

Cédric, originaire de Fontaine l’Evêque, est allé pendant douze ans régulièrement travailler à Bruxelles, soit 160 km de son domicile jusqu’à son lieu de travail plusieurs fois par mois. "Pour mes trajets, comme des dizaines de milliers d’autre salariés, j’obtiens un remboursement forfaitaire de quinze centimes, raconte-t-il. Ce montant reprend toutes les charges, y compris le coût du carburant qui a augmenté de 40% en dix ans! C’est tout à fait insuffisant pour couvrir le coût réel de mes déplacements. Avec mon épouse, nous avons fait nos calculs : nous perdons près de 1000 euros par an!"

Un montant qui n’a pas changé depuis…26 ans

En attendant, Cédric a décidé de passer aux frais réels et a investi dans une camionnette. Et même s’il fait de plus longs trajets, 254 kilomètres chaque jour entre Fontaine et Courtrai, il s’y retrouve financièrement car il peut déduire 75% de ses dépenses pour son véhicule, un montant qui varie lui avec l’index. Il aimerait évidement voir évoluer ce montant mais ce n’est pas pour demain. Ce que confirme l'avocat fiscaliste Olivier Bertin : "Le taux ne bougera pas de sitôt car le législateur l’a voulu ainsi. Il a délibérément conçu la loi sur le remboursement forfaitaire des frais kilométriques pour décourager une consommation excessive de ces avantages fiscaux qui, vu l’importance déjà considérable de la voiture à l’époque, aurait pu peser trop fortement sur le budget de l’Etat".

Un taux que législateur a voulu pratiquement invariable puisqu’il a été fixé en 1992 et n’a plus été indexé depuis. Il faudrait que le saut d’index soit de 3000% pour que le forfait bouge. Autant dire qu’il ne bougera jamais.

Et qui n’est pas près de changer

La réponse du SPF Finances n’est guère plus encourageante : la non-indexation de ce montant est dû au fait que l’on souhaite surtout promouvoir les transports en commun pour les déplacements domicile-lieu de travail plutôt que la voiture. "C’est d’autant plus vrai que la loi a prévu un mécanisme spécifique pour les frais de vélos qui eux, sont indexés et sont passés de 14 à 23 centimes, précise Olivier Bertin. Ce qui indique une volonté de favoriser des déplacements plus écologiques et de limiter l’impact de la voiture sur le budget de l’Etat.

Autant dire : "Circulez, il n’y a rien à voir".