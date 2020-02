Forêts en Wallonie : 10.000 hectares déboisés illégalement

"On se croirait en Amazonie ! ", s’exclame François Laviolette, un agent au département de la Nature et des Forêts. Et pour cause, le DNF a constaté que plus de 10.000 hectares de bois ont été illégalement déboisés en quelques dizaines d’années au sud du pays. A Tinlot, Eghezée, Mettet ou ailleurs, les dossiers du genre ne manquent pas et dans certains cas, atterrissent devant un tribunal correctionnel.

Pour illustrer ce chiffre impressionnant de 10.000 hectares, soit à peu près 10.000 grands terrains de football, François Laviolette nous a donné rendez-vous à Mettet, en région namuroise. Au travers d’un cas concret, il souhaite nous expliquer une réalité dont on parle peu.

Le cas Mettet

Le champ, qu’il nous présente, était encore un bois de 3 hectares au début des années 2000. Aujourd’hui, c’est une grande parcelle de terre cultivée. Des centaines d’arbres ont donc disparu et un petit ruisseau a été remblayé sans aucune autorisation.

Pour comprendre ce qu’il a pu se passer en près de 20 ans, nous analysons des documents qui rassemblent des vues aériennes de la zone au fil des années. Selon les images, ce bois est bien présent en 2000 mais n’existe plus en 2007. Selon François Laviolette, 2 ans plus tard, les autorités s’en mêlent et exigent un reboisement de cette surface.