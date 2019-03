Forest National, Brussels Expo… où se tiendra le procès des attentats du 22 mars?

Au Palais de Justice ? Pas sans construire une salle !

Une quatrième hypothèse serait à l’étude. Plutôt que de délocaliser un gros procès, il serait plus simple d’aménager une salle du palais et de délocaliser d’autres plus petits procès. La salle en question mesure 1000m² et se trouve au cœur de l’édifice. Elle est connue comme la salle « des pas perdus ». Dans les couloirs, cette hypothèse est arrivée aux oreilles de l’avocat Xavier Carrette « C’est un concept un peu particulier. On parle d’une cage en verre qu’on installerait dans la salle des pas perdus. Ça peut être une idée intéressante mais ça va définitivement bloquer le Palais de justice. » Une salle qui serait sonorisée, chauffée et surtout sécurisée.

Un procès coûteux peu importe le choix

La location ou la construction d’une salle sera coûteuse. Du côté de Forest National, on parle d’une dizaine de milliers d’euros pour une location d’une journée. Brussels Expo a été contacté par le SPF Justice pour son Auditorium 2000 ou son Palais 10. « Pour ces salles, il faut compter 7000 euros de location la journée. Pour un service d’électricité, de nettoyage, de gardiennage, on est à 14.000 euros. Bien sûr, pour les occupations de longue durée, les tarifs sont dégressifs dès le vingtième jour de location. » explique Geert Maes Directeur général de Brussels Expo.