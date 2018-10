Footgate : où en est-on ?

Le joueur Fabien Camus, proche de l'agent Mogi Bayat, est la dernière personne a avoir été placée sous mandat d'arrêt. Son avocat a demandé sa libération. Il est entendu ce matin au palais de justice de Tongres. La décision du juge d'instruction sera connue cet après-midi. "On a plaidé une libération sous condition que l'on espère obtenir. Il est inculpé pour organisation criminelle et blanchiment. Pas de matchs truqués" confie son avocat Me De Quévy.

Aujourd'hui, huit inculpés de ce dossier comparaissent également devant la Chambre des mises en accusation d'Anvers. Parmi eux, on retrouve Mogi Bayat ou encore l'arbitre Bart Vertenten. Vont-ils être maintenu en prison? Selon plusieurs avocats, la chambre des mises en accusation rendra sa décision mardi sur le maintien ou non en détention préventive des suspects concernés. La justice va évaluer, par exemple, s'il y a un risque de collusion entre suspects ou, encore, s'il y a un risque de destruction de preuves sur lesquelles les enquêteurs n'auraient pas encore mis la main.

Le point sur le dossier

Pour l'instant, l'affaire du "footgate" compte 22 inculpés dont 10 personnes placées sous mandat d'arrêt. Seule certitude, l'agent de joueur Dejan Veljkovic restera en prison. En effet, son avocat n'a pas demandé sa remise en liberté vu les lourds soupçons de blanchiments et de matchs truqués qui pèsent sur lui.