Footgate: les écoutes révèlent des échanges accablants entre Veljkovic et les arbitres Vertenten et Delferière

L'agent de joueurs Dejan Veljkovic était en contact téléphonique très étroit avec les arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière, ressort-il des procès-verbaux d'écoutes qu'a pu consulter Het Laatste Nieuws et qui sont en partie rapportés par la Dernière Heure mercredi. Ces échanges indiquent clairement que les deux hommes en noir se sont laissés corrompre pour truquer la compétition.

Les contacts les plus réguliers concernent Bart Vertenten, auquel l'agent au centre du scandale de fraude présumée dans le football belge rappelle, quelques jours avant qu'il soit amené à diriger un match entre l'Antwerp et Eupen, que le "plus important", c'est que les Anversois s'imposent.

Penalty imaginaire

Après cette rencontre lors de laquelle l'arbitre a sifflé un penalty imaginaire, Dejan Veljkovic se félicite de la phase par téléphone auprès du dirigeant malinois Thierry Steemans et de son joueur Mats Rits, alors en concurrence avec Eupen pour éviter la relégation, selon les écoutes.

Avant un autre match, face à Charleroi, l'agent assure également à Thierry Steemans que Vertenten "a bien compris ce qu'il avait à faire". Si les écoutes ne sont pas claires quant aux compensations obtenues par l'arbitre, le ton des conversations démontre qu'ils sont très proches, précise Het Laatste Nieuws.

Lors d'une conversation en février avec l'entraîneur de Bruges Ivan Leko, Dejan Veljkovic se vante encore que Vertenten soit "sous contrôle".

Eviter une suspension contre un don pour son école de football

Quant à Delferière, il apparaît qu'il aurait promis à l'agent - et obtenu - que Sofiane Hanni, qui fait partie de l'écurie du Serbe, ne soit pas suspendu à la même période alors qu'il risquait une sanction pour un coup volontaire lors d'un match face au Standard.

En échange, l'arbitre numéro 1 en Belgique s'est vu proposer des cadeaux et a notamment reçu un versement de 10.000 euros. Dejan Veljkovic a assuré aux enquêteurs qu'il ne s'agissait que d'un prêt pour l'achat d'une voiture, mais les écoutes révèlent que cet argent était un "don" destiné à l'école de football de Sébastien Delferière.