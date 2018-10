Footgate: la chambre des mises en accusation d'Anvers met l'affaire en délibération

La chambre des mises en accusation d'Anvers délibère mardi du maintien en détention ou non de sept suspects dans le cadre du scandale de fraude et de corruption qui frappe le football belge depuis deux semaines. Elle rendra sa décision dans le courant de la soirée.

Sept personnes sont concernées: les agents Mogi Bayat, Karim Mejjati et Dragan Siljanoksi, Maria Bogojevska (la compagne de Dejan Veljkovic), les administrateurs du KV Malines Thierry Steemans et Olivier Somers et l'ex-avocat Laurent Denis.