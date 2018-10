Footgate: l'audition très attendue de Mogi Bayat est en cours

Le monde du football belge est secoué par un nouveau scandale fait d'argent, de blanchiment, de fraude et de possibles matchs truqués. L'enquête a commencé voici presque un an, mais les interpellations sont tombées hier. Les auditions doivent se poursuivre aujourd'hui. Ce matin, l'agent de joueurs Mogi Bayat est auditionné. Son avocat Jean-Philippe Mayence ne comprend pas pourquoi le délai a été si long.

Avant d'arriver à Hasselt, Jean-Philippe Mayence a confié à la RTBF ne pas avoir "encore eu le moindre contact" avec son client. "On m'a interdit tout contact et il n'a pas encore fait l'objet du moindre interrogatoire. C'est une forme de détournement de cette possibilité qui existe de garder quelqu'un privé de liberté pendant 48h." Jean-Philippe Mayence ajoute : "Il n'est pas normal qu'il ne puisse pas avoir le moindre contact avec son avocat, ne fut-ce que sur le caractère humain".

L'avocat dénonce également les conditions de l'interpellation par la police : "On a enfoncé les portes avec les béliers, on n'a même pas sonné, on a cassé toutes les portes, on est arrivé cagoulé et armé et on a mis une arme sur la tempe de cette femme. Je trouve que ce sont des usages qui me paraissent être utiles quand on a affaire à des gens dangereux mais ici dans ce cadre je trouve que c'est excessif."



