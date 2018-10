Footgate: l'ancien footballeur Fabien Camus libéré sous conditions

La chambre du conseil de Tongres a décidé vendredi de libérer Fabien Camus sous conditions et contre le paiement d'une caution de 20.000 euros, indique le parquet fédéral. Ce dernier peut encore faire appel, ce qui entraînerait le maintien en détention de l'ancien footballeur. Cette décision n'a pas encore été prise, précise le parquet.

Fabien Camus est inculpé de participation à une organisation criminelle et de blanchiment.

Il avait été placé sous mandat d'arrêt après son audition, mercredi, et incarcéré à Lantin.

Outre le paiement d'une caution, l'ancien joueur ne peut plus avoir de contacts avec les autres protagonistes du dossier et doit reprendre son activité commerciale (sans lien avec le football) à Avignon, a précisé son avocat, Me De Quevy, auprès de l'agence Belga.

Ce dernier attend désormais un courriel du parquet fédéral pour l'informer de sa décision éventuelle de faire appel.

La libération décidée par la chambre du conseil est quant à elle "logique", estime l'avocat. "Il n'a rien à faire là et n'aurait jamais dû être incarcéré."