Footgate, Football Leaks, licence de Mouscron: comment s'y retrouver entre ces scandales?

Football leaks" avec "leaks" comme fuites. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Des millions de documents confidentiels, de contrats de joueurs, d'emails, de factures secrètes qui arrivent via une bonne source dans les mains de 80 journalistes de 15 médias européens rassemblés tous ensemble sous la bannière du European Investigative Collaborations (EIC). Parmi ces médias, Le Soir en Belgique, Mediapart en France et Der Spiegel en Allemagne. Ces révélations sont livrées en "deux saisons", comme s'il s'agissait d'une série télévisée. La première a démarré en décembre 2016, la seconde au début du mois d'octobre 2018.

Dans la première série des Football Leaks, Cristiano Ronaldo et José Mourinho sont suspectés d'évasion fiscale via des comptes offshore. - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

"L'agent de joueurs Mogi Bayat a été perquisitionné et emmené par la police", annonce une bonne source à la RTBF le matin du 10 octobre dernier sans savoir qu'au total, 44 perquisitions menées par 184 policiers sont dirigées aux quatre coins du pays et même à l'étranger. Dirigeants de club, entraîneurs, joueurs, agents de joueurs, journalistes, arbitres... Tout le football belge est concerné par cette opération "mains propres", du nom utilisé par la justice pour cette affaire. Très vite, la presse renommera ce scandale le "football gate".

Quand le juge d'instruction limbourgeois Joris Raskin est alerté par un rapport de l'Unité des fraudes, à la fin de l'année 2017, il est loin de s'imaginer la pelote de laine qu'il allait dérouler. Ce rapport fait état de transactions financières suspectes mises en place par deux agents de joueurs. Il s'agit de commissions (des pourcentages) touchés par les agents de joueurs pour avoir facilité le transfert d'un joueur d'un club à l'autre. Sauf que ces commissions sont souvent gonflées et cachées au fisc. C'est le premier volet de l'affaire. Les deux agents sont alors Dejan Veljkovic et Mogi Bayat dont l'avocat dira lors d'une audition pour justifier la présence de dizaines boites vides de montre de luxe dans sa cave: "mon client collectionne les boites vides de montre de luxe".

"Il a bien compris ce qu'il avait à faire"

Au cours de l'enquête, Joris Raskin décide de placer sous écoute Dejan Veljkovic, l'un des deux agents de joueurs. Et c'est la stupéfaction. Dejan Velkovic, cet agent de joueurs serbe dont on soupçonne à peine quelques malversations, a en fait le bras très long dans le monde du football. Au téléphone, les enquêteurs le surprennent à discuter de très nombreuses fois avec des dirigeants de clubs de Malines, de Waasland-Beveren, avec les deux meilleurs arbitres du pays, Bart Vertenten et Sébastien Delferière et même avec des journalistes.

Tout cela dans un seul but: faire en sorte que le club de Malines où l'agent a plusieurs joueurs ne soit pas rétrogradé en deuxième division. Ainsi, la veille d'un match capital arbitré par Bart Vertenten, Dejan Veljkovic assure à Thierry Steemans, dirigeant du club de Malines, que l'arbitre "sait très bien ce qu'il avait à faire". Les ramifications du football gate sont énormes. Actuellement, 23 personnes sont inculpées de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et/ou de corruption.

La licence de Mouscron, "tout le monde savait"

Quand Le Soir publie le vendredi 9 novembre, dans le cadre des FootLeaks, que le club de Mouscron est détenu par un agent de joueurs contre le règlement de la FIFA et de l'Union belge, le quotidien est loin de s'imaginer que cela mènera à des perquisitions au club hennuyer ce mercredi matin.