Le parquet fédéral a donné ce jeudi une conférence de presse à Bruxelles pour éclaircir l'enquête qui a abouti à l'audition de plusieurs grands noms du football belge. En tout quarante-quatre perquisitions ont été menées dans tout le pays ce mercredi 10 octobre. Les perquisitions ont visé neuf clubs, dont Anderlecht, Bruges, Genk, Courtrai, Malines, Ostende, Lokeren, La Gantoise et le Standard Liège.

Des documents, des dossiers et des montres de luxes ont été saisis, ainsi que des bijoux et de l'argent liquide et des boîtes de montres vides pour un total de 8 millions d'euros.

Parmi les 28 personnes interpellées figurent 6 membres de conseils d'administrations de clubs, quatre agents de joueurs, deux arbitres, deux journalistes, un ancien avocat, un comptable, deux bijoutiers ainsi que des complices potentiels.

Quatorze perquisitions ont également été menées à l'étranger, notamment en France, au Luxembourg, à Chypre et en Serbie, pour un total saisi de plus de 3,6 millions d'euros.

28 personnes ont été emmenées pour interrogatoires, et 22 seront présentées au juge d'instruction.