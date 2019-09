Footballgate: qu'est-ce qu'une rétrocommission?

Les rétrocommissions sont au cœur du footballgate et de la récente inculpation de l’agent Christophe Henrotay et de l’audition de l’ex-manager d’Anderlecht Herman Van Holsbeeck. D’après le journal le Soir. Christophe Henrotay est soupçonné d’avoir "versé de l’argent à certains intervenants pour faciliter des transferts de joueurs ou en guise de remerciement.

Concrètement, une rétrocommission est une pratique qui consiste, pour le vendeur, à offrir plus de commission que nécessaire, pour ensuite en récupérer une partie via un intermédiaire.

Nedad Petrovic, ancien agent et dirigeant de la Belgian Federation of Football Agents, précise : " La rétrocommission, c’est quand on augmente la valeur d’un joueur. L’agent aura par exemple deux fois plus de commission. Il va ensuite rétrocéder une partie de cet argent à des intervenants du deal ou à dirigeant via une société située dans un paradis fiscal."

On surévalue le joueur

Par exemple, le club A souhaite vendre un joueur à un club B. Il estime que ce joueur vaut 4M€. Le Club A s’arrange pour augmenter la valeur du joueur de 1M€. Le joueur est donc vendu 5M€ au club B. Cette différence est payée en commission à l’agent qui va rétrocéder une partie de l’argent à un ou plusieurs dirigeants qui font partie du deal.

Reste à savoir si le club B est conscient qu’il paye plus cher et participe à la combine. Certains clubs le savent et l’acceptent. D’autres refusent alors la transaction. Par contre, dans certains cas, l’agent va trouver un accord pour rétrocéder une partie de sa commission au dirigeant du Club A et au dirigeant du Club B. Tout le monde est alors impliqué.

Une pratique illégale ?

Oui et non. La pratique est légale lorsqu’une commission est déclarée au fisc. Cela se fait alors régulièrement et en toute transparence.

Par contre, la transaction est illégale lorsque la commission n’est pas déclarée. C'est le cas lorsqu'elle est versée en cash ou en partie dans un paradis fiscal. Elle échappe ainsi au fisc belge. Il y a, dans ce cas, corruption active et fraude fiscale.